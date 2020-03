Corona-Krise in Neuss : Bäckerei Puppe backt jetzt Klopapier-Torten

Neuss Toilettenpapier ist in Zeiten der Corona-Krise ein gefragtes Gut. Auch die Bäckerei Puppe verkauft es jetzt, allerdings ist ihre Version essbar.

„Auf den Gedanken sind wir am Mittwoch gekommen“; erzählt Thomas Puppe. Kurz zuvor hat er das Foto einer ähnlichen Torte bei einem Dortmunder Bäcker gesehen. „Ich fand die Idee genial“, sagt Puppe, „die Zeiten sind im Moment so angespannt, da brauchen die Leute etwas zu Lachen.“

So ging es gleich ans Werk: Ein Prototyp wurde hergestellt, am Donnerstag fertigten die Konditoren 75 runde Torten. Und wie schmeckt so ein Klopapier-Kuchen-Stück? „Im Prinzip sind es zwei Sandkuchen, die übereinander gesetzt werden“, erklärt Puppe. Die würden dann mit einer Creme bestrichen und mit Fondant umhüllt. „Die Struktur wird bearbeitet, so dass es wirklich nach Toilettenpapier aussieht“. Zu guter Letzt wird sie auf einen goldenen Pappteller gesetzt - ein echtes Luxusgut eben.