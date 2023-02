Unfall auf B9 in Neuss Mann verliert Kontrolle über Auto - zwei Menschen schwer verletzt

Zu dem schweren Unfall kam es in den Nachmittagsstunden. Ein 52-jähriger Mann aus Haan verlor gegen 15 Uhr die Kontrolle über sein Auto. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Sicher ist nur, der Mann kam aus der Richtung Dormagen und stieß mit einem Fahrzeug zusammen, in dem eine 66-jährige Grevenbroicherin an der Ampel wartete, teilte die Polizei mit.