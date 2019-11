Jazzreihe Blue in Green in Neuss : Hommage an Charlie Parker – mit dem Wissen von heute

Jazzreihe Blue in Green in Neuss

Neuss Um Charlie Parker, 1920 geboren und 1955 gestorben, ranken sich Legenden und Mythen. Anfang der 1940er-Jahre hob der Saxofonist unter anderem mit Trompeter Dizzy Gillespie und Pianist Thelonious Monk in New York den Bebop aus der Taufe und veränderte somit den Jazz jener Tage, der damals als „Swing“ vor allem unterhaltend und tanzbar sein sollte, radikal.

Wie lässt sich diese gleichermaßen geniale wie gebrochene Künstlerpersönlichkeit in die Gegenwart einer aktuellen, improvisierten Musik übertragen, ohne zur Legenden- und Mythenbildung beizutragen? Wie lässt sich das Repertoire Parkers, das seit dessen Tod tausendfach von Amateur- und Profimusiker*innen gespielt worden ist, in die Sprache eines Improvisationsmusikers aus Deutschland transformieren?

Axel Fischbacher, 62 Jahre alt, hat sich bei „Blue in Green“ in der Alten Post dieser Fragen gestellt. „Five Birds“ hat der Gitarrist aus Wuppertal seine Hommage an Parker genannt. Schon die Besetzung seiner Band verweist auf seinen Drang zur Erneuerung und Veränderung. Die Rolle und Funktion des Pianos im „klassischen“ Bebop-Quintett Parkers übernimmt er mit seinem Instrument. Die Trompete, die in der Regel Parkers Altsaxofon zur Seite gestellt war, ist bei Fischbacher das Flügelhorn: mit geschmeidigem Timbre und fließender Phrasierung. Doch das ist nicht alles.