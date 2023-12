Obdachlosen-Hilfe in Neuss Mit helfenden Händen durch die kalte Jahreszeit

Es herrscht trostloses Wetter an diesem Mittag in der Neusser Innenstadt. Der Himmel ist wolkenverhangen und grau und ein leichter Nieselregen fällt beständig auf den asphaltierten Boden. Barbara Heim steht trotzdem hinter einem kleinen Stand vor der Awo-Geschäftsstelle an der Krefelder Straße. Einen dicken Schal um den Hals geschlungen und einen Kopfschmuck mit einem Rentier-Geweih auf den Kopf gesetzt, händigt sie dort rote Taschen mit Lebensmitteln und Decken an bedürftige Menschen aus. Das Ganze: Ein Projekt der Kältehilfe.