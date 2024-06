Fahrerin verletzt Beifahrer flüchtet nach Autounfall in Neuss

Eine 26 Jahre alte Kölnerin ist am Sonntag gegen 23.30 Uhr mit ihrem weißen VW Polo verunfallt und verletzte sich dabei leicht. Die Frau hatte die Norfer Straße in Richtung Berghäuschensweg befahren, bis sie an der Einmündung nach links Richtung Dormagen abbiegen wollte. Aus bislang unbekannten Gründen überfuhr sie eine Verkehrsinsel, prallte dort mit einem Verkehrszeichen zusammen und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Leitplanke zum Stehen.