RLT Neuss : Michael Frayn besucht „Streichholzschachteltheater“

Neuss Große Ehre für das Rheinische Landestheater und die Stadt Neuss: Der britische Schriftsteller Michael Frayn (geboren 1933), dessen Stück „Streichholzschachteltheater“ die Spielzeit unter der neuen Intendantin Caroline Stolz in ihrer Inszienierung und als deutschsprachige Erstaufführung eröffnet, wird sich am Dienstag, 28. Januar, die Vorstellung anschauen.

Bereits gegen zirka 19.30 Uhr wird anstelle der regulären Stückeinführung ein lockeres Gespräch mit Michael Frayn, seinem Übersetzer Michael Raab und Intendantin Caroline Stolz unter der Moderation von Dramaturg Olivier Garofalo im Theaterfoyer angeboten. An dem Abend wird zudem das Bücherhaus am Münster mit einem Büchertisch im Theater anwesend sein, so dass Interessierte sich direkt vor Ort ein Buch von Michael Frayn kaufen und es sich gegebenenfalls signieren lassen können. Um 20 Uhr beginnt dann die Vorstellung.

Frayn lebt in immer noch in seiner Geburtsstadt London, hat nach seinem Studium an der Uni Cambridge zunächst als Journalist gearbeitet, bevor er sich ausschließlich dem literarischen Schreiben widmete. Seine Erfahrungen aus dieser Zeit flossen sowohl in seine Romane („Gegen Ende des Morgens“) als auch in seine Theaterstücke ein. Einen Welterfolg erzielte er mit seiner 1982 uraufgeführten Komödie „Der nackte Wahnsinn“. Als Dramatiker ist er in erster Linie für seine Komödien bekannt.