Kirmesplatz in Neuss : Autokino zeigt die Bundesliga-Konferenz

Die Stadtwerke Neuss habe ihre LED-Wand zur Verfügung gestellt. Foto: Sven Kukulies/Kukulies

Neuss Noch am Donnerstag hatten Neusser Fanclubs von Fußball-Bundesligisten von ihrer gedämpften Stimmung wegen der anstehenden Geisterspiele erzählt. Fast alle gaben an, den ersten Spieltag nach der Corona-Pause alleine in den eigenen vier Wänden zu verfolgen. Doch nun gibt es eine Alternative.

Von Simon Janßen

Zwar heißt es in den Bundesliga-Stadien für Fans tatsächlich „Wir müssen draußen bleiben“, aber seit Freitag gibt es ein Angebot, das doch noch ein Gemeinschafts-Erlebnis möglich macht. Denn wie Sven Kukulies, Chef-Organisator des Autokinos, jetzt mitteilte, wird am Samstag die Bundesliga-Konferenz live auf der LED-Wand der Stadtwerke Neuss übertragen. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 14.30 Uhr.