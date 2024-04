Renault und Dacia am Firmensitz Neuss Die neue Vielfalt der Autohaus-Gruppe Dresen

Die Autohaus-Gruppe Dresen hat zum Jahreswechsel das Marktgebiet der Preckel-Gruppe im Großraum Neuss, Mönchengladbach und Krefeld für Renault und Dacia übernommen und bietet nun insgesamt 16 Marken an. Die neue Vielfalt wird jetzt auch am Stammsitz der Gruppe in Neuss sichtbar, wo in diesen Tagen die neuen Markennamen Dacia und Renault an der Verkaufshalle angebracht werden, die lange für das Neuwagengeschäft von Opel reserviert waren. Diese Ära endet — wenn auch nicht ganz.