Porsche und Ford entwendet : Autodiebe in Neuss unterwegs

Autodiebe in Neuss unterwegs

Neuss Einen schwarzen Porsche Macan und einen Ford GT 40 Adventure haben Autodiebe entwendet. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Strandweg in Neuss-Grimlinghausen haben Diebe in der Zeit von Montag, 25. Oktober, 21 Uhr, bis Dienstag, 26. Oktober, 11 Uhr, einen schwarzen Porsche Macan entwendet. Der Geländewagen war auf einem Stellplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und hatte zur Tatzeit das Kennzeichen D-V 5025.