Autoaufbrüche in Neuss Polizei überführt 17-Jährige in U-Haft

Neuss · Eine Neusserin beobachtete am Mittwoch eine dunkel bekleidete Person dabei, wie sie mit einer Taschenlampe in diverse Fahrzeuge hineinleuchtete. Es besteht der Verdacht, dass sie für mehrere Autoaufbrüche in Neuss verantwortlich ist. Die Jugendliche wurde vorläufig festgenommen.

18.01.2024 , 16:49 Uhr

Im Bereich des Marktes in Neuss konnte die von der Zeugin beschriebene Verdächtige gegen 23.30 Uhr angetroffen werden. Foto: dpa/Silas Stein

Polizeibeamte konnten am Mittwoch gegen 23.30 Uhr eine 17-Jährige festnehmen, der gleich mehrere Vergehen angelastet werden. Am Mittwoch zwischen 18 und 22.20 Uhr, wurde die Beifahrerscheibe eines Autos eingeschlagen, das in einem Parkhaus auf der Trankgasse stand. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein Mobiltelefon sowie Kleidung. Gegen 23.25 Uhr erfuhr die Polizei von einem weiteren Pkw-Aufbruch. Auf der Niederwallstraße stand ein weiteres Fahrzeug mit eingeschlagener Scheibe. Es fehlten Bargeld und eine Tasche. Nahezu zeitgleich meldete sich eine Neusserin bei der Polizei, welche die 17-Jährige dabei beobachtete, wie sie mit einer Taschenlampe in diverse Fahrzeuge hineinleuchtete. Sie konnte im Bereich des Marktes durch Polizisten angetroffen und kontrolliert werden. Die augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stehende führte neben weiterem Diebesgut auch das auf der Trankgasse entwendete Mobiltelefon mit. Die Jugendliche ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und zu einer umliegenden Polizeiwache gebracht. Neben dem Diebesgut und Betäubungsmitteln, die sich in ihrer Kleidung befanden, stellten die Beamten auch einen Nothammer sicher. Derzeit werden der 17-Jährigen mehrere, gleichgelagerte Taten aus jüngster Vergangenheit vorgeworfen. Ob ein weiterer Auto-Aufbruch auf der Trankgasse sowie eine eingeschlagene Autoscheibe auf der Josefstraße ebenfalls auf das Mädchen zurückzuführen sind, ist Bestandteil der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Jugendliche heute einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft erließ. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(jus)