Konditor ausgezeichnet : Ehrenpreis des Landes NRW für Konditorei Heinemann

Neuss Chocolatier Heinz-Richard Heinemann ist mit der Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ geehrt worden. Überreicht wurde die Auszeichnung von NRW-Landwirtschaftsminister Lutz Lienenkämper.

Diesen Aspekt seiner Arbeit betont auch Heinz-Richard Heinemann: „Wir legen großen Wert auf die besten und frischesten Zutaten, die wir dann in unserer Manufaktur mit Liebe zur Sorgfalt verarbeiten. Gutes Handwerk ist eine Kunst und eine wesentliche Zutat unseres Erfolgs.“ Lienenkämper verlieh den Ehrenpreis in Düsseldorf.

Die Auszeichnung sei eine Anerkennung für die wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen des Lebensmittelhandwerks. Die Betriebe übernähmen Verantwortung für die Menschen, die Umwelt und die Region im Land. Die Heimat und ihre Traditionen liegen Heinz-Richard Heinemann am Herzen: „Wir feiern unsere Feste wie zum Beispiel St. Martin und nicht Halloween. Vorfreude macht das Leben reicher.

Darum gibt es unsere Weihnachtsleckereien nicht schon im Herbst, und Obsttorten erst dann, wenn die Früchte auf unseren heimischen Wiesen gereift sind.“ Von stabilen Wertschöpfungsketten und der Nahversorgung in der Region sprach der Landwirtschaftsminister. Tatsächlich verwendet die Konditorei Heinemann bewusst Produkte aus der Region. Über den Ehrenpreis freue er sich besonders, da das Lebensmittelhandwerk mehr denn je Meisterschaft brauche, so der Chocolatier. „Auszeichnungen spornen uns an, jeden Tag das Beste zu geben.“