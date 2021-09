Auszeichnung in St. Stephanus : Päpstlichen Orden für Grefrather Reiner Kivelitz

Auszeichnung in St. Stephanus

Neuss-Grefrath „Was er sagt, tut und spürt – er macht es aus vollem Herzen und mit voller Überzeugung“. Mit diesem Lob konnte Pfarrer Michael Tewes jetzt die Auszeichnung für Reiner Kivelitz verbinden.

Jahrzehntelanger Einsatz für Kirche und Gesellschaft hat seine Würdigung erfahren: Reiner Kivelitz aus Grefrath erhielt den päpstlichen Orden „Pro ecclesia et pontifice“. Michael Tewes , der leitende Pfarrer im katholischen Seelsorgebereich Neuss-West/Korschenbroich, überreichte ihm die Auszeichnung.

Kivelitz ist seit seiner Kindheit in der Gemeinde St. Stephanus engagiert, war Messdiener, später im Pfarrgemeinderat und von 2012 bis 2018 auch im Kirchenvorstand. Dort war er der Verbindungsmann zur St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft, als deren Präsident er von 2008 bis 2020 amtierte und die ihr Ehrenmitglied erst am Freitag mit einem großen Zapfenstreich verabschiedete.

Als Chef der Bruderschaft war es dem jetzt Geehrten ein besonderes Anliegen, die Schützen in die Gemeinde zu integrieren, die Kevelaer-Wallfahrt zu erneuern und die Jugend zur Teilnahme am gottesdienstlichen Leben zu motivieren. Außerdem hat der ehemalige Grundschullehrer zwei Rom-Wallfahrten mitorganisiert und setzte sich stets dafür ein, dass Schützen aus allen Korps am Altar als Messdiener ihre Aufgaben beim Festgottesdienst versahen.