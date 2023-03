Ausstellung Farbwelten in Neuss Wenn Wörter Farben sind

Wenn Künstlerin Ulrike Appel malt, geht es ihr um Raum geben und Raum lassen. Raum geben für die fragilen Momente des Alltags, die in der heutigen Zeit oft unbeachtet an uns vorbeiziehen, wie sie sagt, und Raum lassen für die Emotion und Fantasie der Betrachter ihrer Bilder. Mit ihrer Kunst stellt sie ein Problem in den Fokus, das sie in der heutigen Zeit verankert sieht.