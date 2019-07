Ausstellung im Memory-Zentrum Neuss : Gemalte Träume eines Neurologen

Neuss Der ehemaliger Chefarzt am „Etienne“, Stephan Mohr, zeigt 35 surrealistische Bilder im Memory-Zentrum.

Stephan Mohrs großformatige, oft in dunklen Farben gehaltene Pastellkreide-Bilder ziehen die Blicke auf sich und beschäftigen den Betrachter. Durch die Kombination von Fiktion und Realität schafft er vielschichtige, abstrakte Ebenen, die den Betrachter lange Zeit fesseln. In

Nun aber hat Mohr wieder Zeit für die Kunst. Die Ideen für seine neuen Bilder entwickelt er vor allem in den Nächten, in Phasen des Wachseins – sozusagen als Träume. Diese nächtliche Stimmung erkennt der Betrachter in vielen der ausgestellten Werke– wie in „Schloss Benrath 02.30h“.