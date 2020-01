Im Romaneum in Neuss : Ausstellung über Kirchen Kappadokiens gastiert in Neuss

Neuss Bilder von Kirchen und Klöstern Kappadokiens eines Fotografen aus der türkischen Partnerstadt Nevsehir, die zwar in einem Kölner Priesterseminar aber nicht in Neuss selbst gezeigt werden?

Das fand Monsignore Jochen Koenig nicht zufriedenstellend. Der Hausgeistliche des Klosters Immaculata, der als Vorsitzender des Fördervereins Neuss-Rijeka selbst in die internationalen Beziehungen der Stadt eingebunden ist, leitete die Ausstellung deshalb jetzt gemeinsam mit Unterstützung des Bürgermeisteramtes nach Neuss um. Ab Montag, 20. Januar, ist die Ausstellung „Felsen-Kirchen, Kapellen und Klöster“ in Kappadokien im Romaneum an der Brückstraße zu sehen. Eröffnet wird sie um 17.30 Uhr von Bürgermeister Reiner Breuer. Gast der Veranstaltung ist auch Wolfgang Drösser aus Brühl, der ein gleichnamiges Buch geschrieben hat. Das Buch entstand in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Murat E. Gulyaz aus Nevsehir. Von ihm stammen die 35 eindrucksvollen Fotos, die jetzt zu einer Ausstellung zusammengefügt wurden.