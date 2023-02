Fotoausstellung in Neuss Susanne Doblers Spiel mit dem Licht

Die Fotokünstlerin ist Fan von Salvador Dalí. So wie seine Uhren ins Fließen geraten, so scheint es auch auf einigen der Fotos, als ob die Dinge fließen. Der Unterschied zu Dalí´s Malerei: Die Fotografien von Susanne Dobler weisen keinerlei Bezug zu Gegenständlichem auf. Sie geben aber dem Betrachter durchaus Spielraum für eigene Assoziationen. Die Künstlerin selbst sagt, wie ihre Arbeiten auf sie selber wirken: „Ich sehe immer irgendwas in den Bildern.“ Da sind zum Beispiel wellenartige Darstellungen, die man auf jeden Fall als Bewegungen interpretieren kann. Reflektierende und silberne Materialien sprechen sie an.