Präsentation in Neuss : Ausstellung zeigt in der Sparkasse 18 „Kunst-Stühle“

Neuss Die 6. Unicef-Gala am kommenden Samstag im Neusser „Crowne Plaza“ musste coronabedingt abgesagt werden, die Sparkasse Neuss hält aber an der damit verbundenen Ausstellung „Kinderrechte – Ein Platz für jedes Kind“ fest. Zu sehen sind dabei 18 kunstvoll gestaltete Schemel.

„Es geht um Kinder, also um mehr als Geld. Und Kinder liegen uns am Herzen“, begründete der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Michael Schmuck diesen Entschluss. Kreisdirektor Dirk Brügge lobte Heribert Klein, der sich als „Streiter für Kinderrechte“ seit exakt vier Jahrzehnten für Unicef, das weltweit tätige Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, einsetzt.

Der so Angesprochene, ehemaliger Bankdirektor und Mitglied im Deutschen Komitee für Unicef, erzählte zunächst, wie er vor 40 Jahren durch Sir Peter Ustinov vom Gedanken, sich für das Hilfswerk einzusetzen, angesteckt wurde: „Teilen macht Sinn und hat Mehrwert.“ Auch die Idee zur aktuellen Ausstellung stammt von Heribert Klein. Er hat von einem Kunstdrechsler 18 dreibeinige Hocker in Eiche herstellen lassen und verschickte sie zu Künstlern in aller Welt mit der Bitte, einen Platz für Kinder zu gestalten. Alle 18 Schemel kamen als Kunstwerke zurück und sind nun im Foyer des Neubaus der Sparkasse (Michaelstraße) bis zum 15. Januar zu besichtigen.

Es ist ein faszinierendes Sammelsurium von Kunstwerken entstanden, an dessen Spitze, zumindest vom Gewicht mit 51 Kilogramm aus betrachtet, die Arbeit von Karl-Heinz Schmäke steht. Er hat den Hocker vollständig mit Bronze überzogen und würdigt damit auch „75 Jahre Unicef Deutschland“. Qi Yang, Kunstprofessor in Shanghai, nennt seinen Stuhl „The Family“, in der jedes Kind einen Kunst-Platz hat. Auch die Künstlerin Maria Neumann aus Neuss ist dabei. Sie hat ihr Atelier in Holzheim, ihr Schemel heißt „Reserviert“, auf ihm zeigen strahlende Kinderaugen den Seelenzustand. Ein Farbenspiel der Kinderseele ist auch das Werk der Künstlerin Theresa Kallrath aus Schweden. Farbenvielfalt bei komplettem Verzicht auf das pessimistische Schwarz spiegelt die unterschiedlichen Nationen der Kinder in aller Welt wieder. Nach der Ausstellung werden alle Kunstwerke zu 100 Prozent für Unicef versteigert. Das Mindestgebot pro Kunst-Platz beträgt 1000 Euro. Heribert Klein nimmt ab sofort Gebote entgegen.