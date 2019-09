Ausstellung in Neuss : Die ganze Vielfalt des Künstlers Horst Gläsker

Neuss Auf Schloss Reuschenberg wird am Sonntag eine Ausstellung eröffnet, die in einer Art Retrospektive die Kunst des Düsseldorfers zeigt.

Mit legendären Tischkonzerten und verrotteten „Perser“-Teppichen vom Sperrmüll, die er übermalte und in malerische Ereignisse verwandelte, mischte Horst Gläsker mit Stirnband und Feder geschmückt, in den 1970er Jahren nicht nur die Düsseldorfer Kunstszene auf.

Gläskers Schaffen ist höchst vielschichtig und stilistisch kaum einzuordnen – neben den abstrakten Kompositionen gibt es zahlreiche Raumskulpturen mit mythischen Figuren, Menschen und Tieren, Mischwesen mit ausladendem Gehörn – heitere Geister verfangen in wilder Erotik und voller Schabernack. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit Licht, Musik, Klang und Architektur. Doch was hält Gläskers komplexe Welt im Innersten zusammen? Das Arbeitsprinzip „Chaos und Ordnung“.

Ausstellungseröffnung in Lank : Künstlerische Erinnerungen an Südafrika

Der Zufall, auf den der Künstler reagiert, spielt bei der Werkentstehung eine große Rolle. Insofern sind seine Arbeiten auch Entdeckungsreisen und Experimentierfelder. Gleichzeitig geht es aber auch um die Lust am Tanz, am Malen und an der Farbe. Farbe in Bewegung, in ihrer Intensität und Rauschhaftigkeit und in ihrer positiven Lebendigkeit.