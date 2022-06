Sport in Neuss : Klares Ja zur Sanierung der Eissporthalle

Vor zwei Jahren stellten die Eissport treibenden Vereine eigene Ideen zu Sanierung und Erweiterung der Eissporthalle vor. Nicht alles davon wird weiterverfolgt. Foto: Architektenbüro HDR

Neuss Die 1973 errichtete Sportstätte ist technisch ziemlich am Ende. Die Aufsichtsgremien wollen deshalb einige Millionen in den Bau investieren – wenn sich die Stadtwerke das noch leisten können. Was wird aus den Wünschen der Eissportler?