Ausreiß-Aktion im Selikumer Park Neusser sagen „Problempflanze“ den Kampf an

In der Zwischenzeit wollte der Heimatverein aber nicht untätig bleiben und hat mittels Plakaten und Werbung in den Sozialen Medien zur Ausreiß-Aktion aufgerufen. „Wir wollen die Bürger in erster Linie für dieses Problem sensibilisieren“, berichtet Conrads. So wurden auch Lehrerinnen der Gesamtschule Erft darauf aufmerksam. Auf dem Weg zur Arbeit nutzt Sarah Sommer den Weg durch den Selikumer Park täglich und freute sich bislang immer über die grün bewachsenen Flächen – ohne zu wissen, dass es sich hierbei um eine „Problempflanze“ handelt. „Und so geht es sicher auch vielen Schülern“, sagt die Lehrerin. Auch Agnes Schmidt und Eva Merkes waren nach dem Aufruf gleich doppelt motiviert, die Nachbarschaft zu unterstützen und in Zukunft auch ihre Schüler mit in diese Aktionen einzubeziehen.