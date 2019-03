Florian Schroeder gastiert in Neuss: Ausnahmezustand im Landestheater

Neuss Der Kabarettist und Entertainer Florian Schroeder (39) gastierte jetzt mit seinem Soloprogramm in Neuss.

In der Reihe „neusspunktacht“ war der Kabarettist und Entertainer Florian Schroeder (39) mit seinem Soloprogramm „Ausnahmezustand“ zu Gast im Rheinischen Landestheater. Noch nie ging es uns so gut wie heute, und doch leben wir im Ausnahmezustand. Der droht zum Normalzustand zu werden. In Zeiten ansteigender Hysterie stellt Florian Schroeder die Fragen, auf die es wirklich ankommt: Wie kommt das Böse in die Welt? Und vor allem: Wie kriegen wir es da wieder raus?