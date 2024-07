Ausflugstipps im Sommer 5 Orte in Neuss, die Abkühlung versprechen

Ein Blick in die Wettervorhersage lässt keine Zweifel: Der Sommer ist endlich da. Das Wochenende verspricht Sonne und Temperaturen um die 30 Grad. Auf der Suche nach etwas Abkühlung denken viele direkt an einen Besuch im Freibad oder einen Abstecher an den See. Wer jedoch Menschenmengen lieber meiden möchte, hat in Neuss noch andere Alternativen, um sich bei diesen Temperaturen zu erfrischen.