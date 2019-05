Stellenplan der Stadt Neuss : Streit um Beschäftigte ohne Planstelle

Neuss Verwaltung wehrt sich gegen die Kritik der Politik an sogenannten „Fiktivstellen“.

Von den derzeit 1871 Beschäftigen in der Stadtverwaltung haben 18 nicht das, was man beruhigend als Planstelle bezeichnet. Das sind, so rechnete der personalverantwortliche Dezernent Holger Lachmann jetzt den Mitglieder der AG Personal hinter verschlossenen Türen vor, gerade einmal 0,96 Prozent der Gesamtbelegschaft im Rathaus. Davon, dass die Verwaltung am beschlossenen Stellenplan vorbei den Personalkörper massiv aufzublähen versuche, könne demnach nicht die Rede sein, sagt Lachmann.