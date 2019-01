Ausblick bei Zugführerversammlung in Neuss : Jäger planen Krimispiel mit einem fiktiven Mordfall

Neuss Zum Beginn des neuen Jahres lädt das Neusser Jägerkorps traditionell die Zugführer ins Marienhaus ein, um auch in dieser Runde Bilanz zu ziehen und die Weichen für ein weiteres erfolgreiches Jahr zu stellen.

Major René Matzner: „Wir sind mit unseren 47 Einheiten gut aufgestellt, wollen Bewährtes pflegen und Neues wagen.“ So wie die Grün-Weiße-Nacht: In diesem Jahr am 13. April. Sie war nach Jahren im „Garde du Neuss" 2018 erstmals mit einem neuen Konzept in der Gaststätte „Partytur" in Weckhoven gefeiert worden. Das Konzept war voll aufgegangen, die Veranstaltung ausverkauft. Auch weil die Jäger gern Gäste willkommen heißen.

Erste Gespräche laufen im Jägerkorps zum Thema Regimentsschießen. Dort haben die Grün-Weißen als Gewinner 2016 bis 2018 Siege zu verteidigen. Wenn man das Regimentsschießen als Krimi ansieht, so wollen die Jäger in diesem Jahr einen eigenen Krimi drehen. Ein Krimispiel mit einem fiktiven Mordfall, der einen Bezug zu Neuss und den Schützen hat. Es können sich Ermittlungsgruppen bilden, die im Gang durch Neuss einen Fall zu lösen haben und den Täter festnehmen müssen. „Das hat der Hauptmannszug 2018 veranstaltet; es war eine Riesengaudi“, so Matzner.



Ungelöst ist derzeit noch, wo sich eine neue Geschäftsstelle als Anlaufstelle für die Jäger etablieren wird. Die ist immer im Bereich des Schatzmeisters angesiedelt. Und da es seit den letzten Wahlen mit Cornelius Goldkamp einen neuen gibt, startet die Suche nach einer neuen Möglichkeit.