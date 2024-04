Ausbilungsstart am BIG in Neuss 49 neue Fachkräfte für die Zukunft der Pflege

Insgesamt 49 Frauen und Männer sehen ihre Zukunft in der Pflege – und starten damit in Neuss. Genauer gesagt am BIG Neuss, dem Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe des Rheinland Klinikums, wo sie gleich nach Ostern einen dreijährigen Kursus zur Pflegefachkraft begonnen haben. Damit bildet das BIG zur Freude von Institutsleitung Sabina Slaughter wieder in einem Umfang auf Vor-Corona-Niveau aus.