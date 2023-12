Ausbau im Neusser Stadtteil Derikum bekommt schnelles Glasfasernetz

Die Deutsche Glasfaser GmbH baut das Glasfasernetz in Derikum aus. Mehr als 33 Prozent der Bürger im Ausbaugebiet haben nach der verlängerten Nachfragebündelung einen Vertrag mit der Unternehmensgruppe unterzeichnet – womit die erforderliche Quote für den Glasfaserausbau erreicht ist. „Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese zweite Chance genutzt“, sagt Serpil Durmaz, Projektleiterin von Deutsche Glasfaser. „Wir freuen uns, nun auch Derikum mit schnellem Internet zu versorgen und jetzt mit dem Ausbau loszulegen.“