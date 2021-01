Betreiberwechsel in Neuss : Aus Real an der Bataverstraße wird der zweite Kaufland der Stadt

Aus dem Real-Markt an der Bataverstraße wird zum 1. Februar ein Kaufland. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Aus Real an der Bataverstraße wird der zweite Kaufland-Supermarkt in Neuss. Der Markt ist am Samstag, 30. Januar, nur bis 16 Uhr geöffnet und bleibt am Montag und Dienstag, 1. und 2. Februar, geschlossen.

Kostenpflichtiger Inhalt Die Aufteilung der Kette der bundesweit 276 Real-Märkte hat auch Neuss erreicht. Das Bundeskartellamt hat der Firma Kaufland erlaubt, bis zu 92 Real-Märkte zu übernehmen. Einer davon ist der Supermarkt in der Neusser Nordstadt. So wird aus Real an der Bataverstraße der zweite Kaufland-Supermarkt in Neuss – und der muss hergerichtet werden. Am Montag und Dienstag, 1. und 2. Februar, bleibt der Markt deswegen geschlossen. Dann wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme werden ausgetauscht. Wiedereröffnung unter neuem Signet, ist am Mittwoch, 3. Februar. In den darauf folgenden Wochen werde der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert, heißt es weiter. Die Umbau-Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt, so dass die Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen können.

Mit dem Wechsel von Real, das lange zur Metro-Gruppe gehörte, zu Kaufland tut sich für die rund 100 Beschäftigten eine gesicherte berufliche Perspektive auf. Nach Angaben der Unternehmenssprecherin Andrea Kübler würden die Arbeitsverhältnisse mit allen Rechten übernommen.

Kaufland betreibt bereits seit Jahren an der Römerstraße einen Supermarkt und wird an diesem nach Angaben von Unternehmenssprecherin Andrea Kübler zusätzlich festhalten.

