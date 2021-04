Gymnasium Marienberg in Neuss : Art goes online - Kunstunterricht wird zu Kunstmagazin

Wechselunterricht und keine Möglichkeit der Präsentation erschweren auch am Marienberg den Kunstunterricht. Damit Kunst trotzdem eine Öffentlichkeit findet, entstand die Idee, ein Kunstmagazin zu entwickeln und im Internet zu veröffentlichen. Foto: Olaf Gruschka

Neuss Das Gymnasium Marienberg ist unter die Herausgeber gegangen, allerdings nur virtuell. Kaleidoskop haben Mädchen der Jahrgangsstufe elf ein Kunstmagazin genannt, von dem gerade die zweite Nummer erschienen ist.

„Unnütz, unnützer, am unnützesten“ ist der Untertitel der Ausgabe, doch das ist sie nicht. Denn die Öffentlichkeit, so heißt es, „ist der Dünger der Kunst“. Und diese Öffentlichkeit muss in Zeiten von Corona anders erreicht werden.

Das Werk „Textarbeit“ fasst das Magazin gut zusammen: Kunst trifft Texte. Foto: Olaf Gruschka

Das Wort Kaleidoskop, so erklärt Olaf Gruschka, der als verantwortlicher Fachlehrer das Projekt begleitet, bedeute soviel wie „schöne Formen sehen“. Ein Kaleidoskop sei also ein Schönbildseher, bei dem – wenn man hindurch schaut und es dreht – viele verschiedene Figuren und Muster entstehen und zu sehen sind. Man könnte auch von Abwechslungsreichtum oder Bruchstückhaftigkeit sprechen, sagt er. Ein Kaleidoskop ist aber auch ein Spielzeug, und in der freien Form des Spielens gehe man gemeinsam die Zusammenstellung der Kunstmagazine an.

Neun davon sind geplant, zwei schon auf der Internetseite des Gymnasiums veröffentlicht – mit der herzlichen Einladung, die Inhalte in den sozialen Medien zu teilen. Die Nummer drei ist als Sonderausgabe Theater geplant, Nummer vier soll ein Comic werden. Aber offensichtlich einer mit Tiefgang und einem Augenzwinkern: „Die Ideenlehre Platons. Die Ideenlehre Comics“, kündigt der Untertitel an. Welcher Schwerpunkt die fünfte Ausgabe hat, steht noch in den Sternen. Die Redaktionskonferenz habe noch nicht getagt, sagt Gruschka.

Ungewöhnliche Perspektiven sind Anspruch des „Kaleidoskop“. Foto: Olaf Gruschka

Das Bildmaterial stammt im Kern aus bereits erfolgten Schülerausstellungen. Fotos davon werden beschnitten, bearbeitet, zum Teil freigestellt oder betitelt und in professioneller Manier über ein Magazin-Layout präsentiert. Aus diesem Katalog wird aber erst durch Hinzufügung von zum Teil philosophischen Texten ein Magazin. So führte diese Arbeit Schülerinnen aus Kunst- und Deutschkursen zusammen. Die Schülerinnen würden die Texte begeistert angehen, sagt Gruschka, weil sie sich mit Themen befassen, die nicht im Curriculum stehen. „Die Beschäftigung mit diesen Themen erlaubte wohl uns allen, eine neue Perspektive auf den Wert des Bildes zu bekommen“, sagt Halda Krüger und Emma Bolten ergänzt, sie betrachte das Schöne nun mit anderen Augen.