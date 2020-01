Aus den Kirchen in Neuss : Ein Heiliger der Volksfrömmigkeit

Der heilige Blasius mit Kerzen, Holzstich 1863. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Der Blasiussegen gehört zu den „Kölner Sakramenten“. Am Montag wird er zum Beispiel in allen Kirchen des Seelsorgeverbandes Neuss-Mitte gespendet, sowie am darauffolgenden Wochenende im Anschluss an die Messfeiern.

Als „gut katholisch“ galt früher, berichtet Oberpfarrer Guido Assmann gerne mit einem Schmunzeln, wer über die vier „Kölner Sakramente“ verfügte: das Aschekreuz am Beginn der Fastenzeit, den Palmzweig am Sonntag vor Ostern, den Blasiussegen – und die Tante im Kloster. Zumindest eines dieser Sakramente kann jetzt jeder Interessierte wieder empfangen: den Blasiussegen. Gespendet wird er am Festtage des Heiligen am Montag, 3. Februar, zum Beispiel in allen Kirchen des Seelsorgeverbandes Neuss-Mitte, sowie am darauffolgenden Wochenende im Anschluss an die Messfeiern.

In der Volksfrömmigkeit kommt dem heiligen Blasius seit jeher eine große Bedeutung zu. Für viele gilt und galt: Hat man diesen Segen empfangen, ist man ein Jahr gefeit vor einem Erstickungstod, der durch eine verschluckte Fischgräte verursacht wird. Alles Quatsch, oder hilft das wirklich? „Man muss beim Fischessen trotzdem vorsichtig sein“, sagt Assmann, es gebe da keinen Schutz-Automatismus. Aber das Beispiel zeige: „Tiefer Glaube kann helfen. Das Gebet hat eine Macht.“ Das unterstreicht auch Ursula Pies-Brodesser vom Generalvikariat des Erzbistum Köln. „Ein Segen ist keine Zauberei. Aber er will uns zeigen, dass Gott immer in unserer Nähe ist.“

Für Asmann hat der Blasiussegen auch deshalb eine besondere Bedeutung, weil er jedem Katholiken persönlich gespendet wird. Neben dem Primizssegen, den Jungpriester spenden dürfen, und dem am Aschermittwoch ausgeteilten Aschekreuz sei der Blasiussegen eine der wenigen Möglichkeiten, wo es diesen direkten Kontakt zwischen Priester und Gläubigem noch gibt. Das empfinde er auch als als Seelsorger als sehr schön, sagt Assmann.

Der Heilige, der zu Lebzeiten Bischof in Armenien war und 316 den Märtyrertod starb, hatte der Legende nach ein Kind vor dem Ersticken an einer Fischgräte bewahrt. Seither gilt er als einer der 14 Nothelfer – zuständig für Halskrankheiten aller Art.

(-nau)