Erntehelfer im Rhein-Kreis Neuss : Aus dem Leben eines Erntehelfers

Die Erntehelfer auf dem Hexhof sind acht Stunden täglich im Einsatz. Einen Tag pro Woche haben sie frei. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Immer wieder gibt es Kritik am Umgang mit Erntehelfern in Bezug auf Lohn, Unterkunft und Co. Doch Landwirte, die sie beschäftigen, sehen ihren Berufsstand ins falsche Licht gerückt. Ein Besuch.