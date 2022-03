Aurinstraße in Neuss : Kita-Eröffnung muss wegen Diebstählen verschoben werden

Neuss Gleich zweimal schlugen Unbekannte auf einer Baustelle an der Aurinstraße zu – für die Kindertagesstätte hat das nun Folgen: Sie kann nicht wie geplant Ende März eröffnet werden.

Bereits vor einigen Wochen hätten Unbekannte eine komplette Rolle Erdkabel zur Verlegung des Stroms im Wert von 300 Euro entwendet – noch in der ersten Nacht nach Anlieferung. Nun wurden erneut 20 Meter Kabel aus dem noch offenen Schacht entwendet. „Das wäre noch nicht ganz so schlimm, aber das bereits verlegte Hauptstromkabel wurde direkt über dem Boden gekappt“, sagt Siegmann. Die Konsequenz: Alles muss wieder aufgerissen, ausgetauscht und komplett erneuert werden. Das Hauptstromkabel sei circa zwei Finger breit, könne also nicht „mal eben“ durchgeschnitten werden. Am Platz wurde zudem ein Arbeitshandschuh gefunden, der vermuten lasse, „dass hier niemand spontan etwas genommen hat, sondern die Entnahme gezielt war“, so die Vorsitzende. Die Kosten erhöhen sich aufgrund der Arbeitszeit des Gärtners laut Amelle Siegmann um einiges. Wegen der andauernden Problematik spiele man nun mit dem Gedanken, eine Nachtwache auf dem Gelände einzusetzen – für den Zeitraum zwischen Neupflaster und dem Moment, an dem der Bauwagen auf dem Kita-Gelände steht.