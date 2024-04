Neusser Augustinus-Gruppe expandiert in Meerbusch Klinik-Gruppe sichert 700 Arbeitsplätze in der Region

Christian Meise, Geschäftsführer für Rehabilitation in der St. Augustinus-Gruppe, kündigt nicht nur an, dass durch eine intensivere Vernetzung die hochwertige Versorgung der Menschen in der Region verbessert wird, sondern stellt auch den Ausbau der ambulanten Therapieangebote sowie die Einführung eines ambulanten Rehabilitationsangebotes in Aussicht. Pläne, die auch der neue Klinikleiter David Schindler vorantreiben wird. Er ist seit dem 1. April in der neuen Position und war davor als Klinikmanager einer Aachener Rehaeinrichtung tätig. Der 36-Jährige ist gelernter Rettungsassistent und hat Gesundheits- und Sozialmanagement studiert.