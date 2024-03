Klimaschutz der Augustinus-Gruppe Neuss Sonnenenergie vom Dach des Etienne-Krankenhauses

„Die Ausstattung unserer Kliniken mit Fotovoltaikanlagen war erst der Anfang, auch unsere weiteren Einrichtungen – wie beispielsweise unsere Senioreneinrichtungen – werden selbstverständlich mitgedacht“, sagen Theo Sandkaulen, Geschäftsführer der St.-Augustinus-Service gGmbH, und Felix Schwartz, Leiter im technischen Objektmanagement. So wurde das Theresienheim in Viersen mit einer Pelletheizung ausgestattet, die ein nahezu CO 2 -neutrales Heizen möglich macht. Das Augustinushaus in Dormagen wiederm nutzt zukünftig eine umweltfreundliche Luft-Wasser-Wärmepumpe.