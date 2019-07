Augustinus-Forum in Neuss : Ideen für den „unbekannten Kontinent Afrika“

Beim Augustinus-Forum (v.l.): Uwe Schulz, Simon Nicolas Aschoff, Heidemarie Wieczorek-Zeul und Pirmin Spiegel. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Rund 400 Menschen wollten beim Augustinus-Forum hören, was Fachleute über Probleme und Chancen in Afrika zu sagen haben. Vor allem die Themen Gesundheit und Bildung wurden diskutiert. Einen Appell gab es an die EU.

„Der unbekannte Kontinent Afrika“ lautete jetzt das Thema des Augustinus-Forums. Rund 400 Menschen wollten hören, was Fachleute wie der Vorstandsvorsitzende des Hilfswerks Misereor oder die frühere Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul zu sagen hatten. Es sollte ein ebenso interessanter wie informativer Abend werden.

Berthold Bonekamp, Vorsitzender des Kuratoriums, sprach einleitend von einem „faszinierenden Kontinent mit vielen Problemen und Herausforderungen“. Für Michael Schlagheck, Leiter des Augustinus-Forums, ist der Kontinent mit den 54 Staaten und mehr als 3000 Bevölkerungsgruppen „kein hoffnungsloser Fall“. Im Laufe des Abends wurde deutlich, dass die EU mit ihren Mitgliedsstaaten einiges tun könne, um die Lage in den afrikanischen Ländern zu verbessern – Pirmin Spiegel beschrieb, wie ein von seiner Hilfsorganisation begleitetes Projekt in Burkina Faso zunichte gemacht wurde: Es ging um den Verkauf von Milch. Einfuhren von Milchpulver aus der EU ließen den Traum von afrikanischen Frauen, mit dem Handel von Milch ihren Lebensunterhalt zu sichern, wie eine Seifenblase platzen.

Info Augustinus-Forum wieder am 12. November Hilfe für Burundi Am Rande des Augustinus-Forums wurde um Spenden für das Burundi-Komitee gebeten. Es unterstützt mit Hilfe der Katholischen Frauengemeinschaft das Engagement der Neusser Augustinerinnen in dem ostafrikanischen Land. Nächstes Augustinus-Forum Am 12. November wird es beim Augustinus-Forum um das Thema Leben und Sterben gehen.

Der Journalist Uwe Schulz moderierte die Runde, das Publikum erlebte unter anderem eine streitbare Heidemarie Wieczorek-Zeul (76). An die Adresse von China gerichtet, gab sie folgendes zu verstehen: „Wir wollen keinen digitalen Kolonialismus.“ Sie forderte „eine Form der regulären Zuwanderung, eine temporäre Migration“. Was sie darunter versteht: „Dass Menschen aus Afrika sich hier ausbilden lassen und in ihren Heimatländern dann beim Aufbau helfen.“

„Lieber einen großen Tisch als eine hohe Mauer“, lautet das Credo von Simon Nicolas Aschoff. Man dürfe nicht vergessen, dass derzeit jeder neunte Mensch auf dieser Erde hungert. Aschoff ist bekannt geworden, weil er als Medizinstudent als erster Ebola-Verdachtsfall in den Medien war. Er ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins „L’appell Deutschland“, der sich in Ruanda und Sierra Leone im Gesundheits- und Bildungsbereich engagiert. Er kennt ein Rezept gegen die Überbevölkerung in den afrikanischen Staaten: „Am allerbesten begegnet man ihr mit einer Senkung der Kindersterblichkeitsrate. Wichtig ist auch Bildung: Gebildete Frauen bringen später, weniger und gesündere Kinder zur Welt.“

Uwe Schulz griff auch das Thema „Polemik und Ängste“ auf: „Viele Menschen haben Angst, dass der Migrationsdruck noch wachsen könnte.“ Spiegel empfahl, bei den Themen Waffenexporte, Klimawandel, Agrarpolitik und Wirtschaftspolitik anzusetzen. „Migration gehört zur DNA der Menschheit“, so Pirmin Spiegel. Flucht aus Ohnmacht dürfe nicht von populistischen Parteien instrumentalisiert werden.