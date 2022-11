Augustinus-Forum Neuss : Experten diskutieren über den Ukraine-Krieg

Beim Augustinus-Forum (v.l.): Markus Kaim (Stiftung Wissenschaft und Politik), Iryna Shum (Generalkonsulin der Ukraine), Franz-Josef Overbeck (Militärbischof) und Moderator Uwe Schulz. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Wie lange wird der Ukraine-Krieg noch dauern? Hat die Nato-Osterweiterung Putin dazu getrieben, die Ukraine zu überfallen? Über diese und viele weitere Fragen wurde jetzt beim Augustinus-Forum diskutiert.

Mit dabei waren Iryna Shum, ukrainische Generalkonsulin Düsseldorf, Markus Kaim von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Franz Josef Overbeck, Bischof von Essen und Militärbischof, sowie der Journalist Uwe Schulz.

Michael Schlagheck, Leiter des Augustinus-Forums, erinnerte an den 24. Februar: „Wir hatten geglaubt, Bilder brutaler Kriegsverbrechen in Europa nicht mehr sehen zu müssen.“ Iryna Shum beschrieb den Überfall auf ihr Land so: „Es war der schlimmste Tag in meinem Leben.“ Die Welt sei schlagartig eine andere geworden. Der Krieg habe allerdings bereits 2014 begonnen. Sie berichtete, dass Kiew jetzt wieder massiv bombardiert werde.

Uwe Schulz wollte wissen, wie Deutschland in der Ukraine gesehen werde. „Es ist wichtig, dass sich die Menschen in meinem Land nicht alleingelassen fühlen“, erklärte Shum. Franz-Josef Overbeck weiß nicht, welchen Frieden es geben wird: „Auf einen Erschöpfungsfrieden deutet nichts hin, allerdings gibt es auch keine erkennbare Übermacht.“ Markus Kaim geht davon aus, dass die Menschen wissen, dass es um mehr als die Ukraine geht. Vor dem Hintergrund der Verletzung der Charta von Paris aus dem Jahre 1990, wo es um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, aber auch um das Ende der Konfrontation der Nachkriegszeit ging, sprach er vom „Ende einer Epoche“. Seine düstere Prognose: „Es kommen ungemütlichere Zeiten, die so schnell auch nicht vorübergehen.“ Der Überfall der Russen auf die Ukraine sei ein zivilisatorischer Rückschritt. Immer wieder sagte Putin ja, es gelte, die rechten Kräfte in der Ukraine zu eliminieren. Dazu erklärte Shum: „Die rechten Kräfte in meinem Land machen 2,3 Prozent der Bevölkerung aus.“ Der Gedanke Putins, die Ukraine desatanisieren zu müssen, sei perfide und passe nicht ins 21. Jahrhundert.

Fordert ein Verteidigungskampf mehr Opfer als ein Zwangsfrieden? Für Overbeck wäre Pazifismus „unverantwortlich aus der Sicht der Folgen“. Hat die Nato-Osterweiterung Russland in eine bedrohliche Defensive gedrängt? Hat der Westen zu offensiv agiert? Markus Kaim hält nichts von solchen Vorwürfen: „Ich kann keine gravierenden Fehler erkennen.“ Er geht auch nicht davon aus, dass der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher dies den Russen zugesagt hätte: „Und falls doch, hätte er dafür keine Prokura.“ So etwas hätte schriftlich fixiert werden müssen. Für Kaim ist das Gerede von der angeblichen Bedrohung durch die Nato nichts anderes als Desinformation und Propaganda von Moskau. Kaim widersprach diesbezüglich der früheren Russland-Korrespondentin Gabriele Krone-Schmalz. Putin erfülle schon fast die Voraussetzungen, um als Tyrann bezeichnet zu werden. Von einem Frieden mit Putin hält Kaim nichts: „Eine stabilisierende Wirkung würde so nicht eintreten.“ Das Problem: „Wer könnte Putin noch Glauben schenken?“ An ein schnelles Ende des Krieges glaube er nicht.