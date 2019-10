Neuss: Sondersitzung fast geplatzt : Der schwere Start zum Klimapakt

Vor dem Rathaus gab es am Freitag erneute eine Demonstration. Neben einigen Aktiven von „Fridays for Future“ meldete sich auch das Bündnis „Fossil Free“ zu Wort, das den Verkauf der RWE-Aktien forderte. NGZ-Foto: woi. Foto: Woitschützke/Andreas Woitschützke

Neuss Die Auftaktdebatte für ein neues Klimaschutzkonzept drohte im Streit über Anträge zu platzen. Angenommen wurde ein Eckpunktepapier der Verwaltung mit Maßnahmen zu den Schwerpunktthemen Mobilität und Energie.

Stichwort Verkehr Für 64 Prozent aller Wege, die in der Stadt zurückgelegt werden, steigen die Neusser ins Auto. Diesen Wert will die Stadt schrittweise auf deutlich unter 50 Prozent drücken und andere Verkehrsträger stärken. Der Anteil von Bus und Bahn am Gesamtverkehr soll von 14 auf 25 Prozent erhöht werden, der der Fußgänger- und Radverkehre von 22 auf mindestens 33 Prozent. Dazu ist nach Einschätzung der Stadt eine Verdoppelung des Fahrradanteils nötig. Um das zu erreichen, sollen beispielsweise die Investitionsmittel für den Radwegebau erhöht werden. Das geht so weit, dass die Stadt vorschlägt, den Radschnellweg nach Monheimer Vorbild selbst zu planen und zu bauen und nicht auf das Land zu warten. In dem Papier geht es aber auch um einen preislich attraktiveren Öffentlichen Personen-Nahverkehr, um Ausbau und Optimierung des Liniennetzes von Bus und Bahn oder die Prüfung der Frage, ob eine Linien-Personenschifffahrt auf dem Rhein für Entlastung sorgen kann.