Maßschneiderei für Korsetts in Neuss: Auf Wunsch Sanduhr-Figur

Neuss In Neuss befindet sich die einzige Korsettschneiderei im Großraum Düsseldorf. Vom Hochzeits- bis zum Lederkorsett wird dort alles geschneidert. Auch die Kunden sind sehr unterschiedlich – und nicht immer so, wie man es erwarten würde.

Er und seine Lebensgefährtin Anne Bungartz sind Maßschneider für Korsetts. In Neuss betreiben sie seit Ende 2017 die Firma "Two-B", eine von rund zwölf Handwerksbetrieben in Deutschland, die sich auf das alte Gewerk spezialisiert haben und die einzige Korsettschneiderei im Großraum Düsseldorf. Schon die Einrichtung des Ateliers zeigt, dass hier Träume wahr werden sollen: Bevor man zur Rokoko-Sitzecke mit goldenen Schnörkeln und violettfarbenen Blümchen kommt, geht es vorbei an Drachenfiguren, alten Nähmaschinen, Disney-Comics, Fantasybüchern und Stühlen mit Korsettschnürung im Saum. Rund eine Stunde nehmen sich die beiden Maßschneider allein für das Vorgespräch Zeit. Das braucht es, um die Kundenvorstellungen umzusetzen, denn wer zu „Two-B“ kommt, will mehr als ein Korsett. Er will ein Lebensgefühl. Dazu gehört zum Beispiel eine Kundin mit Kleidergröße 54. Vier Nummern mehr, als sie auch in gut sortierten Dessousgeschäften zu finden sind. "Sie sagte zu mir, sie habe so viel erotische Nutzfläche und wünsche sich ein Korsett, dass ihre Figur schön in Szene setzt", sagt Bungartz. Also nähten ihr die Schneider ein besonders verstärktes Modell, das nicht drückte, keine Röllchen am Rücken machte und ihre Figur zur Sanduhr formte. Einem Zwei-Meter-Mann erfüllten die beiden Schneider den Wunsch, einmal in eine Frauenbluse mit eingenähtem Korsett zu passen. Und in einem anderen Fall arbeiteten Bungartz und Blödgen gemeinsam mit einem Orthopädie-Techniker ein Korsett aus, das gleichzeitig gegen Skoliose half und sexy aussah. Die Kundin sollte es fast ganztägig tragen und wünschte sich, dass es auch über Röcken und Jeans gut aussah. "Die Gründe dafür, warum sich unsere Kunden ein maßgeschneidertes Korsett kaufen, sind meist sehr persönlich, aber wonach sie sich sehnen ist immer ähnlich: Das Korsett macht jedem in wenigen Minuten eine schöne, weibliche Figur egal, wie er gebaut ist", sagt die 38-jährige Schneiderin. Der Trick ist, dass die weiche Masse am Bauch durch die Schnürung nach oben und unten verteilt wird. "Man kann sich das vorstellen wie bei einer Schwangerschaft, dabei wird im Bauch auch alles verschoben. Das ist nicht schlimm und entwickelt sich auch wieder zurück", sagt Bungartz.