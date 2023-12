Ausflugstipp für Neuss Auf Kellermanns Spuren spazieren gehen

Variante 1 Von dort geht es in südlicher Richtung entlang des Nordkanals über (oder unter) Friedrich-Ebert-Platz zum „neuen Stadtgarten“. Nach einem Abstecher in den Rosengarten wird in Höhe der Stadthalle die Nordkanalallee überquert, um durch das „Mokkaloch“ zur Weingartstraße und von dort in den Botanischen Garten zu gelangen. Nach einem Rundgang geht es auf gleichem Weg zurück, im „Mokkaloch“ nehmen wir den Weg in Südrichtung, überqueren die Straße „An der Obererft“ und wenden uns nach rechts, um der Obererft bis zur Brücke über die Eisenbahnlinie nach Köln zu folgen. Über den (ausgeschilderten) Weg der Cornelius-Pilger geht es nach Selikum und dort über den Kinderbauernhof in den Reuschenberger Park. Auf dem (gleichen) Rückweg lässt sich an der Nordkanalallee noch eine Stippvisite am „Epanchoir“ einlegen. Wem das zu lang ist, der kann ab Reuschenberg (Aurinstraße) oder Selikum (Kinderbauernhof) mit dem Bus zurück zur Innenstadt fahren.