Zweiter Weltkrieg in Neuss : Auf den Spuren des Krieges

Foto: Laura Wagener 12 Bilder Diese Spuren hat der Krieg in Neuss hinterlassen

Neuss Franz-Josef Etz zeigt Fundstücke von Hammer Eisenbahnbrücke und Südbrücke sowie historische Orte in Neuss. Zurzeit arbeitet er an einem Rundgang in Kappes Hamm mit Stationen an historischen Gebäuden und Orten.

Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg tauchen hierzulande immer wieder auf. Das ist keine Seltenheit. Erst vor rund zwei Wochen wurde auf dem Areal der alten Blumenversteigerung in der Nähe des Rheinpark-Centers eine zehn Zentner schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Für Franz-Josef Etz kam dieser Fund keineswegs überraschend. „Immerhin liegt das gesamte Gebiet zwischen zwei wichtigen Kriegszielen der alliierten Bomber im Zweiten Weltkrieg: der Hammer Eisenbahnbrücke und der Südbrücke“, sagt der Neusser.

Schon sein ganzes Leben lang beschäftigt sich der 69-Jährige mit Kriegsfunden. Bevor es ihn vor rund 40 Jahren nach Neuss zog, wuchs Etz auf dem Bauernhof der Familie in Düsseldorf-Hamm auf – dort ist er bis heute als Ortshistoriker tätig. Bis in die 60er Jahre besaß Familie Etz am Neusser Rheinufer zahlreiche Felder, in denen der Junge beim Spielen Relikte aus dem Krieg fand. „Den interessantesten Fund machte mein Vater Jakob bereits im Herbst 1945, als er von ,Kappes Hamm‘ aus über die stählernen Reste der gesprengten Eisenbahnbrücke auf die andere Rheinseite geklettert war, um unsere Felder dort zu inspizieren“, sagt Etz. Dort lag ein kleines Stoffpaket mit zwei auf Fallschirmseide gedruckten Karten eines abgeschossenen US-Piloten, die sich noch heute in Etz‘ Besitz befinden. Außerdem ein Kompass, kleiner als eine 1-Cent-Münze, mit gerissenem Glas. Beides sollte dem Piloten wohl helfen, sich zu den eigenen Linien durchzuschlagen. Was aus ihm wurde, das bleibt unklar.

Einschläge von Granaten und Geschossen zeigen bis heute den starken Beschuss an den Überbleibseln der Eisenbahnbrücke auf der rechten Rheinseite. Auch die westlichen Brückentürme wurde von Bomben beschädigt. „An den Farbunterschieden sieht man, wo neue Steine hinzugekommen sind“, erklärt Etz. Um das Gebiet rund um Südbrücke und Hammer Eisenbahnbrücke vor den von Westen angreifenden Alliierten zu schützen, wurden damals auch im Hammfeld Flaks – kurz für Stellungen der Flugabwehrkanonen – positioniert. Weil alle Soldaten an der Front kämpften, mussten Zivilisten als Flak-Helfer dienen. Darunter auch Etz‘ Schwiegervater, damals Schüler am Quirinus-Gymnasium. „Um den Vormarsch der Amerikaner zu verhindern, wurden beide Brücken – Eisenbahn- und Südbrücke – dann in der Nacht vom 2. März 1945 von der deutschen Wehrmacht gesprengt“, sagt Etz.

Der Krieg endete kurze Zeit später, aber die Überreste konnten noch lang danach gefunden werden. Zwischen Spargel, Möhren und Weißkohl fand Etz nach Kriegsende eine leere Munitionskiste sowie Granat- und Bombensplitter. Vieles wohl von dem Flugzeug, dass im Krieg abstürzte und seine Teile zwischen Hamm und Neuss verstreute, vermutet Etz. Was davon im Rhein landete, wird bis heute bei Hochwasser wieder hochgeschwemmt. Regelmäßig gelangen so bei Spaziergängen neue Schätze, wie Pflastersteine der alten Südbrücke, in Etz‘ Besitz.