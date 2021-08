Pizza, Pasta und Gebäck : So viel Italien steckt in Neuss

Carmen Perulio stellt in ihrem Restaurant „Dalma Pasta“ täglich frische Pasta her. Foto: Sakia Karbowiak/Saskia Karbowiak

Neuss Frisch hergestellte Pasta, italienisches Gebäck und eine große Pizza mit dickem Rand im klassischen neapolitanischen Stil. Das gibt es nicht nur in Italien, sondern auch in der Quirinusstadt.

Einige Gastronomen haben die Küche ihrer Heimat mit nach Neuss gebracht und versorgen die Bürger mit frischen Produkten und italienischen Gerichten. Vor einem halben Jahr feierte Carmen Perulio die Eröffnung ihres Pasta-Restaurants „Dalma Pasta“ in Gnadental. Dalma ist ein erfundenes Wort und besteht aus den Anfangsbuchstaben der Namen ihrer Familienmitglieder. Ihre Kunden halten Dalma häufig sogar für ihren echten Namen. „Das Tolle an der italienischen Küche ist, dass man aus relativ wenigen Zutaten ein gutes Essen zaubern kann“, erzählt die aus Bologna stammende Perulio. „Das Geheimnis für ein gelungenes Gericht sind meiner Meinung nach das Verwenden von hochwertigen Produkten und natürlich Freude am Kochen. Doch auch zu wissen, wie die Zutaten miteinander harmonieren, ist für den Geschmack sehr wichtig.“

Perulio stellt ihre Pasta täglich frisch her, so wie ihre Soßen und das süße Gebäck. Die Gerichte ihrer Heimat haben sie dazu inspiriert, ein Restaurant in Neuss zu eröffnen. „Ich achte dabei auf die Herkunft und Qualität meiner Produkte. Das ist mir sehr wichtig.“ Unter anderem stammt ihr Olivenöl aus Apulien und wird dort produziert. „Wenn man mit seinen Produkten gleichzeitig Firmen unterstützen kann, die nicht so groß und manchmal auf Hilfe angewiesen sind, ist das umso schöner für mich als Gastronomin.“

Die Sizilianerin Carmelina Luminario verkauft in ihrem italienischen Lebensmittelgeschäft in Weckhoven dagegen italienische Produkte. „Wir verkaufen unter anderem Pasta, Tomatensoßen, Aufschnitt, Olivenöl und Gebäck, sind also recht breit aufgestellt“, meint sie. All ihre Produkte stammen aus Sizilien und den süditalienischen Regionen. „Mein Mann arbeitet als Lkw-Fahrer und transportiert die Produkte von Italien nach Hause. Wir haben in Italien viel angepflanzt, beispielsweise Zitronen und Orangen, die werden dann hergebracht und verkauft.“ Auch Luminario wünscht sich, den Deutschen die italienische Küche und dessen Produkte näherbringen zu können. „Ich hoffe sehr, dass es den italienischen Gastronomen gelingt, ein Stück unserer Heimat nach Neuss zu bringen und unsere Kunden mit unserer Küche glücklich zu machen.“

Ein ähnliches Ziel verfolgt die Pizzeria Marco auf der Neusser Furth, die schon seit vielen Jahren Pizza an ihre Kunden verkauft. Eine gute Pizza zeichnet sich demnach, so die Mitarbeiter, von denen einige auch aus süditalienischen Regionen stammen, durch einen guten Teig als Basis aus. Der Teig solle lange durchgeknetet werden und recht elastisch sein, darüber hinaus sei es wichtig, ihn lange ruhen zu lassen. Beim Belegen solle man dann darauf achten, Produkte von guter Qualität zu wählen.