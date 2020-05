Astrofreunde Neuss-Grevenbroich : Zwischen Sternen-Zauber und Ärger über Starlink

Rosellerheide Paul Koelick begeistert sich schon seit vielen Jahren für den Weltraum. Der Hobby-Astronom schaut liebend gerne nachts in den Sternenhimmel. Aber die Starlink-Satelliten von Elon Musk trüben diese Freude.

Paul Koelick ist wohl der einzige Mensch weit und breit, der seinen Sonnenschirm nachts aufspannt. Der Grund: In der Nähe seiner Terrasse in Rosellerheide scheint eine Straßenlaterne so hell, dass sie ihn bei der Ausübung seines Hobbys stört. Und so muss der Sonnenschirm Schatten spenden – mitten in der Nacht. Der Hobby-Astronom beobachtet regelmäßig die Himmelskörper über seinem Wohnort mit dem Teleskop und hält seine Beobachtungen in beeindruckenden Fotografien fest. Doch in jüngster Zeit störte häufiger eine ungewöhnliche Lichterkette das Bild – die sogenannte Perlenketten-Struktur der Starlink-Satelliten.