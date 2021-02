Kultur und Gastronomie in Neuss : Auftakt für SPD-Talk ersetzt politischen Aschermittwoch

Neuss Politischer Aschermittwoch war gestern. In Zeiten von Corona versucht die Neusser SPD, den traditionellen Termin nicht für die eigene Positionsbestimmung zu nutzen, sondern um im Dialog mit anderen gesellschaftlichen Akteuren zu bleiben.

Die sitzt in Person von Bürgermeister Reiner Breuer quasi mit am Tisch. Auch der habe ein „großes Interesse daran“, sagt Karbowiak, dass es auch nach der Pandemie ein vielfältiges Angebot an Gastronomie, Kultur und Events gibt. Mit der SPD diskutieren außerdem Marvin Schorn vom „Hamtorkrug“, Britta Franken vom „Theater am Schlachthof“ und Kay Schlossmacher von der Event-Location „Gare du Neuss“. Für die SPD kommen außerdem Arno Jansen als Vorsitzender der Ratsfraktion und der Kulturausschuss-Vorsitzende Christian Ziege zu Wort.