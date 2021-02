Aschermittwoch in Neuss : In der Fastenzeit gegen Ängste und Sorgen

Neuss An Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Pfarrer Sebastian Appelfeller möchte die Menschen zu mehr Optimismus und Dankbarkeit bewegen.

Stattdessen sollten sie sich besonders mit der Frage auseinandersetzen, welche Handlungsoptionen und Möglichkeiten sie besitzen. Dazu gehört, dass die Welt, und besonders das Fasten an sich, mit anderen Augen betrachtet wird. Viele verbinden mit der Fastenzeit lediglich einen Verzicht auf bestimmte Lebensmittel oder andere Konsumgüter. Die Ursache dafür besteht darin, dass das nutzeroptimierte Fasten zu sehr in den Vordergrund gerückt wird und damit die unterschiedlichen Möglichkeiten, sich von Zweifeln, Unsicherheiten und Ängsten zu befreien, in den Schatten stellt. „Es geht darum, das ,weil’ durch ein ,trotzdem’ zu ersetzen“, sagt Appelfeller, Vorsitzender des Verbands der Evangelischen Kirchengemeinden in Neuss. Für ihn sei es wichtig, sich stets das Positive vor Augen zu halten. „Wenn ich jemandem erzähle, dass ich traurig bin, da durch die Corona-Pandemie etwas abgesagt wurde, was mir persönlich am Herzen liegt, führe ich direkt einen negativen Aspekt an. Sage ich jedoch, dass ich darüber zwar traurig bin, es aber trotzdem andere Optionen gibt, die mir offenstehen, wirke ich wesentlich hoffnungsvoller.“