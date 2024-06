Familienunternehmen aus Neuss In der Arndt-Gruppe tritt die dritte Generation an

Im Februar vorigen Jahres hat Matthias Arndt, Chef der Arndt Automobile-Gruppe mit Sitz in Neuss, seinen 60 Geburtstag gefeiert. Zu jung, um aus dem Geschäft auszusteigen – aber alt genug, um über die Unternehmensnachfolge nachzudenken. Die ersten Schritte hat der „Senior“ dazu jetzt eingeleitet und seine Kinder Moritz und Katharina in die Geschäftsführung eingebunden. Damit tritt die dritte Generation in dem 1963 gegründeten Familienunternehmen auf den Plan. Und weil das Unternehmen weiter wächst und damit weitere Funktionen mit Führungsverantwortung entstehen, bekommen in der erweiterten Geschäftsleitung noch drei weitere Mitarbeiter ihre Chance.