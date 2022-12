Arndt Automobile Neuss Jeder Mitarbeiter erhält zu Weihnachten ein E-Bike

Die Autovermietung Arndt gehört nicht nur zu den Unternehmen, die ihren 279 Mitarbeitern (davon 140 am Standort Neuss) eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1500 Euro auszahlt. Nein, der Mobilitätsdienstleister überraschte seine Beschäftigten jetzt auch mit einem E-Bike, das jedem einzelnen als Geschenk direkt nach Hause geliefert wurden. Arndt „kann“ also nicht nur Auto.