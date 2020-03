Interview Eckehard Wienstroer : „Wir Planer müssen junge Leute fragen“

Foto mit Symbolkraft: Die Fußgängerbrücke aus Wienstroers Büro überspannt das Hafenbecken I in Neuss, verbindet Stadtleben und Industrie. Foto: Thomas Mayer

Neuss Der Neusser Architekt und Stadtplaner Eckehard Wienstroer spricht über das Zukunftspotenzial der Stadt, über Wendersplatz und Industrie.

Herr Wienstroer, wollen Sie als Architekt immer schön bauen?

Gewann zuletzt drei Wettbewerbe in Düsseldorf: Eckehard Wienstroer. Foto: Thomas Mayer

Eckehard Wienstroer Natürlich. Jeder will schön bauen. Aber nicht jeder Bau wird von jedem als schön empfunden. Mies van der Rohe hat in der Architektur den wahren Kampfplatz des Geistes gesehen. Umgebung, Menschen, Funktionalität – in der Architektur geht es um die Auseinandersetzung widerstreitender Ideen. Wird dieser Prozess durchgestanden, ist die Chance groß, dass etwas Schönes, etwas Wertvolles entsteht – und das muss nicht einmal teuer sein.

Info Führt Architekturbüro in vierter Generation Werdegang Vor seinem Studium absolvierte Eckehard Wienstroer, Jahrgang 1964, eine Maurerlehre. 1993 erlangte er an der Universität Wuppertal sein Diplom, 2008 nahm ihn die Architektenkammer in die Liste der Stadtplaner auf. Architektenfamilie Er führt heute in vierter Generation das Büro, das sein Urgroßvater Wilhelm Pauen 1904 gründete. Projekte In Neuss konzipierte Wienstroer – mit Partner Ercan Agirbas – die Südliche Furth; auch die Brücke, die das Hafenbecken I überspannt, hat er geplant.

Sie sind Architekt, also sind Sie streitbar?

Wienstroer Das hoffe ich. Wer Streit nicht aushält, der kann nicht Architekt werden. Am Ende geht es darum, den Konflikt aufzulösen, indem wir widerstreitende Ideen und Menschen zusammenfügen.

Innerhalb von nur einem halben Jahr haben Sie drei große Wettbewerbe in Düsseldorf gewonnen: Ein Komplex mit 185 Einheiten in Unterbilk, ein 100-Wohnungen-Projekt in Benrath und jetzt ein Quartier mit 150 Wohnungen an der Lacombletstraße im Düsseltal. Fügen Sie widerstreitende Ideen aktuell besser zusammen als andere?

Wienstroer In den Augen der Juroren offenbar ja. Wir haben auch lange genug geübt. Wir treffen aktuell augenscheinlich den richtigen Ton. Mein Team und ich sind nun wieder gefordert, die Praxistauglichkeit unserer Planungen zu beweisen.

Mit dem richtigen Ton meinen Sie nachhaltiges Bauen ...

Wienstroer ... nachhaltig müssen heutzutage alle Projekte sein. In Unterbilk haben wir so viele Wohnungen geplant, dass die Wirtschaftlichkeit erreicht wird, und dennoch waren wir die einzigen, die einen unbebauten Innenhof schaffen wollten. Hinzu kommen noch eine Schule, eine Kita und eine Sozialstation mit Tagespflege; also eine ganze Stadt in einem Haus. Wir planen nicht für Reiche sondern für Menschen, die heute schon dort im Kiez leben. Außerdem werden die Fassaden begrünt und wahrscheinlich wird ein Viertel des Bauvolumens in Holz errichtet.

Im Düsseltal wollen Sie ausschließlich mit Holz bauen. Holz und mehrgeschossige Baukörper schlossen sich bisher aus.

Wienstroer Technisch geht das längst. Aber das Land Nordrhein-Westfalen hat erst vor eineinhalb Jahren die gesetzlichen Voraussetzungen für Geschosswohnungsbau in Holz geschaffen. Ich denke, dass an der Lacomletstraße ein Pilotprojekt entsteht: Erstmals werden in NRW mehrgeschossige Mietwohnungen in einem so großen Komplex aus dem Werkstoff Holz errichtet. Ob im Düsseltal oder in Unterbilk: Wir wollen der Stadt und deren Menschen etwas Weiches zurückgeben, damit unsere urbane Welt nicht gar so laut ist.

In Neuss arbeiten Sie mit Ihrem Büro aktuell eher wenig. Warum?

Wienstroer Das sind manches Mal Wellenbewegungen. Derzeit bauen viele Nicht-Neusser in Neuss und wir als Neusser Büro eben anderswo. Zum Beispiel in Düsseldorf. Klar, wir würden gern in Neuss bauen und haben hier auch schon einige Spuren hinterlassen. Für die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft – kurz GWG – bauen wir gerade 44 Einheiten an der Salierstraße nahe dem Marie-Curie-Gymnasium. Das ist ein wirklich schönes Projekt.

Was ist mit Ihren Ideen für Ihre Heimatstadt? Einst haben Sie mit dem BDA öffentlich in Veranstaltungen Antworten auf die Frage gesucht: Wem gehört die Stadt? Haben Sie sich zurückgezogen, weil Sie zu wenig Resonanz hatten?

Wienstroer Nein. Im Gegenteil. Ich finde, wir haben viel erreicht. Mit Freude sehe ich, dass der von uns empfohlene Gestaltungsbeirat erfolgreich arbeitet und hilft, städtebauliche Impulse für Neuss zu entwickeln. Super finde ich, dass mit Planungsdezernent Christoph Hölters einer da ist, der die Politiker an die Hand nimmt und ihnen andernorts Projekte zeigt, die den Praxistest bestanden haben. Die Neusser haben sich in Duisburg den Theaterplatz angesehen, der als „shared space“ bekannt geworden ist. Dort sind Fußgänger, Radler und Autofahrer gleichberechtigt unterwegs – und es funktioniert. In Kevelaer gibt es so etwas schon lange. Das Konzept schauen sich Verkehrsexperten aus Japan an. Da ist es gut, wenn wir Neusser uns auch in der Nachbarschaft informiert halten.

Habe ich Sie richtig verstanden? Sie plädieren für so ein Modell, das gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer in der gesamten Neusser Innenstadt vorsieht?

Wienstroer Ich plädiere dafür, genau hinzuschauen und nicht jede Idee sofort abzublocken oder umgekehrt auf den einen großen Wurf zu warten. Ich finde, die Vielzahl der Baustellen in der Neusser City und ihre Auswirkungen auf die Verkehrsströme spannend. Das empfinde ich wie ein großes Experiment. Die Bergheimer Straße ist seit Monaten gesperrt. Und? Große Überraschung: Es funktioniert! Es passiert nichts Schlimmes! Das gleiche Phänomen erleben wir jetzt auch mit Blick auf die gesperrte Zollstraße. Nach zwei, drei Tagen haben wir festgestellt: Es rollt entspannt. Diese Erkenntnis sollte Verkehrsplanern Mut machen.

Viele sagen, die Nähe der Industrie zur Innenstadt lähmt eine dynamische Stadtentwicklung in Neuss. Ist das auch Ihre Auffassung?

Wienstroer Dass Industrie und Stadtleben so eng verzahnt sind, ist für Neuss ein Alleinstellungsmerkmal und sollte als Vorteil gesehen werden. Neuss hat gerade die Industrie mit Pierburg auf der Hafenmole I wieder stadtnah angesiedelt – und das in einem architektonisch ansprechenden Gebäude. Ich finde, diese Symbiose von Industrie und Stadtleben sorgt für eine besondere Qualität. Menschen, die zur Arbeit einen Blaumann anziehen, kommen täglich in die Stadt, welche auch in ihrer Mitte noch Wasser hat. Herrlich!

... und dort Schützenfest feiert ...

Wienstroer Neuss ist multifunktional. Arbeiten und Einkaufen, Wohnen und Leben, Kultur und Konsum, Unterhaltung und Feiern. Besser geht es nicht.

Welche Funktion übernimmt dabei der Wendersplatz?

Wienstroer Das ist der zentralste Platz überhaupt. Der bietet eine Superchance. Aber mit diesem komplexen Ort sollten die Verantwortlichen sorgsam umgehen. DIE eine Idee wird den Wendersplatz nicht retten. Es geht vielmehr darum, alle Ideen einzusammeln, keine von vornherein auszuschließen. Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe ist bereits vielversprechend unterwegs. Es scheint Konsens, dass auf dem Wendersplatz das Clemens-Sels-Museum, das Haus der Kulturen und ein Hochschulcampus entstehen sollen. Der Bürgermeister will dort noch die außerhalb des Rathauses arbeitenden Verwaltungsaußenstellen zusammenfassen. Alles gut und schön, aber nach meiner Auffassung noch zu klein. Warum nicht auch Wohnen, Gewerbe, ein Hotel und Büros für junge Unternehmen? Es ist ausreichend Platz vorhanden. Ich wünsche mir mehr Mut der Verantwortlichen, für einen großen Ansatz. Ja, macht einen städtebaulichen Wettbewerb, lasst aber großstädtische Würfe zu!

Was heißt das im Klartext? Was erwarten Sie? Die benachbarte Industrie wird – siehe die seit Jahren ruhende Entwicklung am Westufer des Hafenbeckens I – ihre Interessen notfalls auch juristisch durchsetzen wollen.

Wienstroer Um es klar zu sagen: Ich stelle mir vor, dass wir auf dem Wendersplatz mehr tun als das, was die Industrie zulässt. Das geht aber nur, wenn es gelingt, widerstreitende Interessen und Ideen zusammen zu fügen. Dazu müssen Vereinbarungen getroffen werden. Die Industrie ist viel sauberer geworden, denn ihre Mitarbeiter wollen alle gesund leben. Letztlich geht es doch auch um die Frage, warum Menschen nicht dort wohnen können, wo sie arbeiten. Aber nicht nur. Zum Wendersplatz passt wie angedacht Kunst und Kultur. Das wichtigste für die Stadtgesellschaft ist nun einmal der kulturelle Austausch, der auch immer ein sozialer Austausch ist. Das Rathaus mit Politik und Verwaltung sollte den eingeschlagenen Weg mutig gehen und sollte einen offenen Prozess unter Einbindung der Bürger, der Eigentümer, der Industrie moderieren. Wir benötigen ein Ergebnis, das Zukunft bietet, ehe sich Leidensdruck breitmacht. Wir sollten jetzt investieren. Noch ist Gott sei Dank ja Geld da.

Vergibt die CDU-geführte Ratsmehrheit mit ihrer Ablehnung einer Landesgartenschau-Bewerbung für 2026 nicht städtebauliches Entwicklungspotenzial?

Wienstroer Alle Parteien müssen sich für ihr Handeln beziehungsweise Nicht-Handeln vor den Bürgern bei der nächsten Wahl verantworten. Das ist so und das ist gut so. Gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Hubertus Schäfer habe ich 2004 die Landesgartenschau zwischen Straßburg und Kehl geplant. Das damalige Gartenschau-Gelände ist heute die Topadresse der Region für Wohnen und Gewerbe am Rhein. Kamp-Lintfort in unserer Nachbarschaft erfindet sich gerade mit der Landesgartenschau in diesem Jahr neu. Es ist nur folgerichtig, dass Beigeordneter Hölters Kamp-Lintfort zum Ziel der nächsten städtebaulichen Erkundung für sich und sein Entscheider-Team aus Rat und Verwaltung macht.

Das wirft die Frage auf: Für wen wird geplant und gebaut? Für die Zukunft?

Wienstroer Die meisten werden sagen: Ja, für die Zukunft. In Wahrheit versucht nur jeder, die ihm gerade wichtigen Themen zu befriedigen. Was aber wissen Planer und Bauherren darüber, was junge Menschen wünschen und benötigen? Die Jungen werden übersehen, weil die Alten mit ihrer besseren wirtschaftlichen Basis im Fokus stehen. Und wir wundern uns, dass die Jungen bei den Fridays-for-Future-Demos um die Ecke biegen? Es ist so einfach: Wir müssen die jungen Leuten fragen!

Träumen Sie Ihren Neusser Traum?