Archäologische Sensation in Neuss: Römische Münze in antikem Brunnen gefunden.

Grabungsleiterin Melanie Eigen stieß in einem verfüllten Brunnen aus der Römerzeit auf einen so genannten Legionsdenar. Die Münze wurde in Ägypten geschlagen und zeigt auf der einen Seite eine Kriegsgaleere. Foto: Minerva X

Neuss Das Stück wurde bei Ausgrabungen auf dem Gelände der ehemaligen Eternit-Fabrik entdeckt. Die Silbermünze wird vom Amt für Bodendenkmalpflege als Fund des Monats publiziert. Wie lange sie genau da liegt, lässt sich nicht bestimmen.

Die Fachwelt spricht schon von einer kleinen Sensation: Bei Sondierungsgrabungen auf dem Gelände der ehemaligen Eternit-Fabrik an der Kölner Straße wurde ein so genannter Legionsdenar gefunden, der im Jahr 31 oder 32 vor unserer Zeitrechnung in Ägypten geprägt wurde. Der Abschlussbericht der mit der Grabung beauftragten Firma „Minerva X“ steht noch aus, doch das Amt für Bodendenkmalpflege beim Landschaftsverband hat schon signalisiert: Diese Silbermünze wird als Fund des Monats publiziert.

Baustelle in Brüggen : Archäologen untersuchen Baugebiet am Eichenweg

Bei zwei Ausschachtungen stieß Grabungsleiterin Melanie Eigen aber vor allem auf einen verfüllten Brunnen aus der Römerzeit, in den einem darüber sicher unglücklichen Soldaten in grauer Vorzeit die Münze gefallen ist. Wann, so Dirk Herdemerten von „Minerva X“, könne niemand sagen. Denn in der Konsolidierung-Phase nach dem Bürgerkrieg, in den das Römische Reich nach dem Tod Julius Cäsars geriet, habe Münzknappheit geherrscht, sodass auch Denare aus jener spätrepublikanischer Zeit lange in Umlauf blieben.