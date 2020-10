Kostenpflichtiger Inhalt: Archäologische Grabung am Grüner Weg Neuss : Suche nach dem Lagerdorf der Römer

Das aktuelle Ausgrabungsfeld entlang des Grüner Weg ist mit Blau markiert. Die gelben Linien markieren den Verlauf des Legionslagers (Koenenlager, r.) und älterer Lager aus Jahrzehnten vor der Zeitenwende.Auch sie waren von Lagerdörfern und Begräbnisstellen umgeben, die nun der Kanalbau vielleicht zutage fördert. Foto: Stadt Neuss

Neuss Am Grüner Weg wird der Kanalbau Abschnitt für Abschnitt von archäologischen Grabungen begleitet. Die setzen am Ort eines zivilen Lagerdorfes an, das dem sogenannten Koenen-Lager zugeordnet war, berühren aber auch die Fläche von älteren Lagern und deren Gräberfeldern.