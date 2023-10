Archäologie in Neuss Römersiedlung am Reckberg gefunden

Auf dem Acker zwischen dem Reckberg und der Autobahn 46 geht in dieser Woche eine archäologische Grabung zu Ende, die Till Lodemann mit dem Prädikat „besonders spannend“ versieht. Denn gefunden wurde eine Siedlung aus römischer Zeit, die, so der Leiter der Abteilung Bodendenkmalpflege der Stadt angesichts von 130 Befunden, so nicht zu erwarten gewesen war. Die Grabungsfunde werden nun wissenschaftlich dokumentiert und aufbereitet, doch ist Lodemann sicher: „Sie werden uns viele Hinweise geben, um das Unesco-Weltkulturerbe Niedergermanischer Limes besser verstehen und erklären zu können.“