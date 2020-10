Ein Modell an der Niederstraße zeigt, wie die Wehranlage mit Niedertor, doppeltem Mauerring, Turm und Graben ausgesehen haben könnte. Der Graben ist weg, dort erheben sich heute Häuser, die an ihren Rückseiten an erhaltene Stadtmauerreste und den Turm der äußeren Stadtmauer stoßen. Fotos (4): -nau Foto: Christoph Kleinau